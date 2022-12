L'Entella vince a Recanati tra le polemiche (1-2)

Della frenata delle prime due ne approfitta anche l'Entella che producendo il minimo rovina la festa alla Recanatese, alla prima tra i professionisti sul suo campo nel frattempo reso presentabile per la categoria. Pochissimo di tutto nel primo tempo, idea a salve di Ferrante su cui De Lucia ha strani imbarazzi. Prima dell'intervallo Entella pericolosa, Meazzi arma l'incornata di Zamparo: Fallani ci salta fuori tra istinto e traversa. Ripresa e sono subito proteste dei padroni di casa. De Lucia esce, si scontra con un compagno e perde il pallone, l'azione prosegue fino al tiro di Ferrante parato da Zamparo. A quel punto la sorpresa, il gioco è fermo per via del portiere a terra e riprenderà con una palla scodellata. Bruciori condivisibili. Anche perché dall'altra parte passa Chiavari. Zappella col compasso per il liberissimo Meazzi e 0-1. Un vantaggio a sorpresa che dura appena due minuti. Tempo di calciare un angolo e vedere sul primo palo sbucare Carpani per il pari immediato. Altro giro di giostra, nuovo e decisivo vantaggio ospite. Tascone entra nella tenera difesa marchigiana e poi Zamparo la tocca sotto misura per l'1-2. La Recanatese ci mette il cuore, ma non basta: Senigagliesi sfonda centralmente e quando viene rimbalzato Sbaffo non trova la porta. Anche l'ultima mischia non porta consiglio e l'Entella accorcia sulla vetta.