SERIE C L'Entella vola con Morosini: 2-0 alla Fermana

Bastano 5 minuti per decidere il destino di Entella-Fermana: dal palo di Maggio al 71' per i gialloblu all'incornata vincente di Morosini al 76' per il vantaggio biancoceleste. Brividi ed esultanze: Chiavari prova a tenere il passo delle prime. E, contro la Fermana, parte forte fin dal primo tempo: cross dalla sinistra di Barlocco, velo di Merkaj e girata di Zamparo che termina alta. Passano 2 minuti e altra grande occasione per l'Entella: Meazzi mette a sedere l'avversario in area, Borghetto si immola e sbarra la strada al giovane trequartista di Volpe. Poi la difesa gialloblu in qualche modo si salva. Così come quando Meazzi imbuca per il solito Barlocco, altra palla in mezzo con Corbari e Zamparo che non riescono a tramutarla in rete. Si resta sullo 0-0 con più di un rammarico per i liguri.

Che continuano a spingere nella ripresa: questa volta il traversone è dalla destra ed è di Zappella, Borghetto buca l'uscita e Merkaj – forse sorpreso – non inquadra lo specchio. Bella giocata di Meazzi poco dopo l'ora di gioco: stop a seguire e palla dentro, Borghetto sfiora quel tanto che basta per anticipare Zamparo. Si gioca ad una porta ma, ai -20, l'occasione più ghiotta è della Fermana di Protti: Maggio se la porta sul destro e calcia a botta sicura, il palo salva Borra, l'Entella e tutto il “Comunale”. Che tira un sospiro di sollievo e, 300 secondi più tardi, esplode: Parodi disegna, Morosini si inserisce con i tempi giusti e schiaccia alle spalle di Borghetto. Al minuto numero 76 si sblocca la contesa, 1-0 con il terzo centro del centrocampista ex Brescia entrato poco prima. Nel finale la Fermana, a caccia del pari, si espone ai contropiedi avversari: in uno di questi Banfi serve ancora Morosini che salta Borghetto e deposita in rete per il definitivo 2-0. Doppietta personale, 4 in campionato e l'Entella infila la sesta vittoria nelle ultime 7.

