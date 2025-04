L'Entella vola in serie B e continua a vincere: Arezzo battuto 2-1

La festa per la B è cominciata ancora prima di giocare, ma l'Entella non fa sconti e nemmeno amichevoli. Sotto i cingoli di Chiavari finisce tritato anche l'Arezzo cui scappa via il Pescara e si assesta al quinto posto. Tiritiello stacca, alto. Partita senza assilli e quindi anche divertente.

L'Arezzo prova con Tavernelli, Del Frate la lascia lì poi recupera, ma è tutto fermo. Il vantaggio Entella arriva quasi a sorpresa con il cross di Di Mario sul quale Trombini è impreciso. Il portiere poi la fa tonda sul rimorchio leggibile di Di Noia. E' l'anno di Chiavari che meritatamente vola in B. Il lampo di Coccia non trova la porta, poi invece sempre Coccia recupera miracolosamente sulla linea quando Franzoni in contropiede aveva infilato il portiere. Il tempo si chiude con la testa alta di Settembrini.

Ripresa con Guiu a giro fuori non di molto. Il raddoppio arriva ed è il gollonzo numero 2, Boccadamo calcia, Franzoni smorza e spiazza Trombini. Meritato anche l'accorcio Arezzo nel finale con Chierico, il resto è festa di una squadra che ha perso solo una volta ed è volata meritatamente in serie B.