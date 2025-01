SERIE C L'enterno Antenucci agguanta il Perugia e salva la Spal (1-1)

Fa la partita, gode della superiorità numerica e va in vantaggio. Non basta la combinazione dei 3 ingredienti al Perugia che esce dal Mazza con un 1-1 che visto quel che è successo accontenta solo la Spal. Salvati in avvio e non solo da Galeotti, il primo tempo estense è essenzialmente questo assolo di Rao ben controllato da Albertoni. Per il resto quasi solo Perugia, Lisi forte a giro fuori di niente. E Matos che strappa facendo mezzo campo e arrivando poi cucinato al momento di concludere a rete. Svolta possibile al minuto 41 quando la Spal già in difficoltà perde El Kaddouri per il secondo giallo in seguito a questa entrata su Matos. Il Perugia aumenta ancora coraggio e pressione, Galeotti si salva su Di Maggio. Lampo Spal nella ripresa col diagonale di Mignanelli e poi nuovamente Perugia. Ancora Galeotti decisivo in volo sul sinistro di Giraudo. Spal che arranca e perde un brutto pallone in uscita, Matos va dentro e chiude col diagonale, questione di centimetri. Quando Mezzoni la mette, Di Maggio si coordina e scaraventa dentro il vantaggio ospite, non si sa proprio come gli estensi possano riemergere. E invece il Perugia fa tutto da solo, difesa terribile su palla morbida e Zammarini favorisce per Antenucci in buca d'angolo. A quasi 41 anni il capitano continua ad essere decisivo, come Galeotti che ferma Di Maggio quando gli umbri gelati dal pari provano l'ultimo arrembaggio.

