COPPE EUROPEE L'Euro Tris di Coppa è riuscito una sola volta Inter – Roma e Fiorentina si giocheranno l'ultimo atto delle tre competizioni Europee. Solo una volta riuscì l'exploit

Cominciamo con il ricordare l'esatta cronologia. Sarà la Roma ad inaugurare il tris di finali di Coppa. Mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest i giallorossi di Josè Mourinho contenderanno l'Europa League al Siviglia. Il club spagnolo dal 2005 ad oggi, ne ha vinte ben 6, l'ultima contro un'altra italiana, l'Inter di Antonio Conte.

Mercoledì 7 giugno la finalissima di Conference League tra gli inglesi del West Ham e la Fiorentina. Partita che si giocherà all'Eden Arena di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Sarà la casa dello Slavia Praga, nota anche come Synot Tip Aréna, a decidere chi tra viola e Hammers conquisterà la competizione 2022/2023, lo scorso anno trionfo della Roma. La Fiorentina diventa l'unica squadra in grado di raggiungere la finale di tutte e quattro le principali competizioni europee.

Il gran finale con l'assegnazione della Champions League la massima competizione per club. Manchester City – Inter all'Atakur Olympic Stadium di Istanbul sabato 10 giugno alle 21. Solo altre quattro volte nella storia almeno una squadra italiana si era qualificata per la finale di ogni competizione europea nella stessa stagione, e di queste quattro solo una volta l'Italia ha fatto tris. Era la stagione 1989-1990 quando il Milan vinse a Vienna la Coppa Campioni con il Benfica 1-0 gol di Frankie Rijkaard. La Juventus sollevò la Coppa Uefa al termine del doppio confronto nel derby italiano con la Fiorentina, e la Sampdoria di Vialli e Mancini impreziosì la sua bacheca con la Coppa delle Coppe battendo l'Anderlecht a Goteborg con doppietta di Gian Luca Vialli nei tempi supplementari. Negli altri 4 precedenti l'Italia ha sempre fatto 2-3. Nel 2023 l'Italia porta per la quinta volta nella storia delle Coppe Europee tre squadre su tre, in finale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: