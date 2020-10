L'ex San Marino Lapadula convocato dal Perù

L'ex attaccante del San Marino Gianluca Lapadula è stato convocato dal Perù per le partite contro Cile e Argentina, valide per le qualificazioni al Mondiale 2022. Di madre peruviana, Lapadula era già stato vicino alla nazionale sudamericana nel 2016, quando non prese in considerazione la chiamata per la Copa America sperando di entrare nel giro dell'Italia. In azzurro però ha disputato solo un'amichevole non ufficiale contro San Marino durante la gestione Ventura, un 8-0 nel quale mise a segno una tripletta.