L'ex Victor San Marino Onofri al Forlì. Alex Ambrosini al Cosmos

Fu scoperto dall'attuale Direttore Sportivo del Tre Penne Gian Luca Bollini quando Matteo Onofri era un giovanissimo delle Savignanese. Classe 2004 ha disputato due ottime stagioni a San Marino con Stefano Cassani. Onofri, avrebbe potuto anche raggiungerlo al Carpi ma ha preferito avvicinarsi a casa e Forlì è stata la sua scelta. Difensore centrale con il vizio del gol dopo i 24 mesi sul Titano si è trasferito a Ravenna, anche li è diventando un baluardo inamovibile della difesa giallorossa. Poi il salto in Serie B con lo Spezia. Poco spazio per Onofri, una sola partita per lui in Coppa Italia a Parma. Lo Spezia lo ha girato ai galletti fino al termine della stagione.

Onofri, così come il compagno di squadra centrocampista Pietro Candelari anche lui in C a Trento, risultano Under e lo Spezia di Roberto Donadoni non recupererà posti in lista. Scambio tra Imolese e Sammaurese. Il difensore Lorenzo Dall'Osso da San Mauro si trasferisce a Imola, strada opposta per il centrocampista Mario Vasconcellos. Sammaurese che dovrà fare anche i conti con la maxi squalifica per Mario Merlonghi. L'attaccante per proteste nel finale di partita di domenica con la Recanatese è stato squalificato per 4 giornate. Il San Marino starebbe pensando al ritorno di Passewe. Intanto tesserato il 21enne portiere Christian Sibilano.

A quasi 40 anni Alex Ambrosini ha ancora voglia di giocare e si è messo ancora una volta in gioco. La sua nuova squadra è il Cosmos. L'ex Rimini e Victor San Marino, dopo l'esperienza sul Titano con La Fiorita, torna nel campionato sammarinese e si mette a disposizione del tecnico Andy Selva per la seconda parte del campionato sammarinese dove il Cosmos attualmente al nono posto con 21 punti cercherà di qualificarsi nella miglior posizione play off.



















