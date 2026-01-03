SERIE C L'FVS e Bellini affondano l'Ascoli, la Pianese vince 4-2 Sotto di un uomo e di un gol già al 30°, gli ospiti la ribaltano ma, alla lunga, soccombono ai toscani, trascinati dalla tripletta dell'attaccante.

Tradito dai gialli a Curado e travolto dalla tripletta di Bellini, l'Ascoli crolla in casa dalla Pianese, passando dalle 7 reti prese in tutto il girone d'andata al 4-2 incassato al Comunale. 6° risultato utile in fila per i toscani, favoriti dall'aver giocato con l'uomo in più fin dalla mezz'ora. Viceversa, il Picchio prosegue in una striscia da 2 vittorie in 9 turni, troppo poco per ambire ai piani alti.

Si comincia col destro a giro di Bertini, che calcia da fuori e fuori manda, e l'incursione centrale di D'Uffizi, respinto dai guanti di Filippis. Subito dopo, Curado salta a gomito alto in area e colpisce Gorelli, Birindelli si gioca l'FVS e l'arbitro, riviste le immagini, opta per il rigore, con secondo giallo e, dunque, rosso per l'argentino. Dal dischetto Bellini è perfetto ed è 1-0 Pianese, eppure, nonostante l'inferiorità, l'Ascoli non solo non accusa, ma la ribalta con le sortite sulla sinistra. Guiebre guadagna il fondo e pennella per la testa di Milanese, che senza neanche saltare la piazza per la patta. Al giro dopo invece è D'Uffizi a inserirsi in area dalla fascia e a mettere sul lato opposto, dove Silipo è dimenticato dalla difesa e sorprende Filippis con un tocco di prima radente al palo. Siamo al 43° ma entro il riposo arriva l'ennesimo colpo di scena: Rizzo stende in area Martey su un'imbucata da destra, Birindelli chiama un altro FVS e l'arbitro gli dà ancora ragione. Di nuovo rigore, di nuovo Bellini e di nuovo rete, con Vitale spiazzato.

Passato l'intervallo, la conclusione defilata fuori specchio di Chakir è l'ultimo squillo di un Ascoli che, da lì in poi, lascia il campo alla Pianese. Così, alla lunga, la superiorità viene capitalizzata: Bellini riceve in area da Sodero, si gira su Alagna e calcia centralmente, Vitale non lo tiene e lo stesso Sodero realizza in tap in. L'estremo però era riuscito a rimettere la mano sul pallone, così anche Tomei chiama l'FVS e il gol è annullato per fallo dell'attaccante. Ma ormai è solo questione di tempo: gran palla di Sussi per il taglio di Bellini che completa l'opera con un'incrociata baciata dal palo che gli vale tripletta e 10° centro in campionato. L'Ascoli stavolta accusa e, a pochi secondi dal recupero, la Pianese la chiude: Bertini verticalizza per Sodero che ha il nulla davanti a sé, s'accentra appena oltre il limite e scarica per poker e sipario.

