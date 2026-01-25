SERIE C L'FVS lancia l'Ascoli, Perugia ko 2-1 La decidono D'Uffizi e il rigore - assegnato al 90° con la revisione - di Rizzo Pinna, in mezzo l'autogol del momentaneo pari di Gori.

Allo scadere, con l'aiuto dell'FVS, l'Ascoli trova il rigore che vale il 2-1 sul Perugia. I bianconeri restano saldi al 3° posto proseguendo l'alternanza sconfitte-vittorie, mentre il Grifone, al 2° ko in fila, continua a boccheggiare nei playout.

Si sonnecchia fino alla mezz'ora, quando Galuppini tocca l'angolo per il cross di Oviszach, sul quale Curado fa sponda e D'Uffizi controlla e scarica sul primo palo per il vantaggio Ascoli. Ancora Picchio con la conclusione dal limite fuori misura di Damiani, nell'occasione c'è anche una richiesta di FVS per un contatto Joselito-D'Uffizi che però non porta a nulla.

Cambio campo e sempre su corner, sempre in quella porta, l'Ascoli segna di nuovo, stavolta per gli altri: l'appena entrato Manzari batte e Gori svetta per anticipare Dell'Orco, incappando nell'autogol del pari. Il pallino comunque resta in mano ai bianconeri: ancora Damiani dalla distanza e ancora palla fuori, poi Rizzo Pinna non inquadra l'inzuccata ravvicinata sul traversone di Oviszach e Gemello si oppone al colpo di testa di Silipo, sul corner di D'Uffizi.

Finché, all'86°, su un altro cross di Oviszach, Tozzuolo tocca di mano sul tuffo di testa di Chakir: sul prosieguo D'Uffizi non trova il colpo vincente e allora i marchigiani chiamano in causa l'FVS, in seguito al quale, stavolta, l'arbitro indica il dischetto, dal quale Rizzo Pinna è spiazzante. Ascoli avanti e Perugia che, incassato lo svantaggio, si lancia a caccia del pari. E quasi lo trova al 95°, quando Joselito svetta sul servizio di Bolsius e, da buona posizione, manda alto sopra la traversa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: