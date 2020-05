CALCIO L'Ifab dà l'ok: ammesse 5 sostituzioni

L'International Football Association Board (IFAB) ha approvato la proposta della FIFA sulle 5 sostituzioni (6 in caso di tempi supplementari) da effettuare in 3 momenti per evitare troppe interruzioni del gioco. Questa misura temporanea serve per far fronte al cospicuo aumento di partite in tempi ravvicinati per portare a termine i vari campionati e si applica ai tornei già cominciati – o che devono cominciare – e la cui fine è prevista entro il 31 dicembre 2020. Non sarà una novità obbligatoria: gli organizzatori potranno decidere se introdurre questa regola oppure no.

Inoltre, i tornei che ricominceranno dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus avranno anche la possibilità di "sospendere" il VAR. Se le organizzazioni decidessero di utilizzarlo, dovranno farlo rispettando il protocollo vigente.

