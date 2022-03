L'Imolese affonda, il Grosseto si prende lo scontro salvezza

Il delicato scontro salvezza dello Zecchini s'esaurisce in neanche 20', giusto il tempo che il Grosseto vada sul 2-0 e affondi un'Imolese sempre più nel baratro. Un colpo vitale per i maremmani, che restano ultimi ma tornano a vincere dopo 4 ko in fila, portandosi a -2 dalla Viterbese e dalla formazione romagnola. Che al di là della classifica si conferma come la principale indiziata alla retrocessione diretta. Vuoi per il ruolino – 1 vittoria in 19 partite, l'ultima il 30 gennaio col Teramo – vuoi per il poco mercato, vuoi per l'arrendevolezza con cui, in un incrocio tanto cruciale, si consegna da subito al Grosseto.

Avanti al 10°, quando Arras sorprende la difesa inserendosi sul bel lancio di Raimo e beffa Santopadre, anticipandone l'uscita. Di là Rinaldi è troppo molle nell'inzuccata e la consegna a Barosi, così, al 17°, è già fuga. D'Alena e Cerretti pasticciano e favoriscono la partenza vincente di Cretella, che taglia fuori facile Rinaldi, entra in area e incrocia sotto le gambe di Santopadre. E son già titoli di coda, per quanto, nel prosieguo, l'Imolese ci provi anche a riaprire il discorso, di tanto in tanto.

Subito dopo il raddoppio Barosi è impeccabile sul sinistro a giro dal limite di Padovan, poi nulla fino al quarto d'ora finale. Qui Belloni sfonda e arma ancora Padovan, stavolta Barosi respinge centrale ma Belloni e De Feo si ostacolano nel ribattere e fanno cicca entrambi. Il Grosseto ha il colpo del ko con l'incornata da angolo di Ciolli, Santopadre para ma respinge prima che la palla varchi la linea. Così l'Imolese ha un'ultima occasione per tornare in corsa: Liviero va a testa bassa e carica di mancino, anche qui Barosi non riesce ad allontanare ma Belloni manca il tap in dell'accorcio e finisce lì.