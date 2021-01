L'Imolese blocca la corsa del Padova

Fiducia ed entusiasmo per un Imolese capace di bloccare la formazione probabilmente più forte del campionato. Ed è un Padova che parte subito con il piede pigiato sull'acceleratore: Della Latta servito da Curcio alza troppo davanti a Siano. Sfonda centralmente Torrasi poi lascia partire la conclusione non lontana dai pali difesi da Vannucchi, si vede l'Imolese. Più o meno la stessa cosa poco dopo ma cambia l'interprete: Bentivegni si libera di Ronaldo poi scarica alto, rossoblu in partita. Il Padova attende, lascia sfogare poi affonda. Svarione difensivo dell'Imolese, Bifulco recupera e serve sulla destra Germano, il quale si porta la sfera sulla linea di fondo e crossa sul secondo palo dove Della Latta si coordina in spaccata e trafigge l'incolpevole Siano. Germano scatenato buca tutta la difesa rossoblu, Torrasi lo tocca in area ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi.





Ripresa, la grande squadra dovrebbe chiuderla ed invece Curcio al traversone, Paponi tocca per Jelenic che tutto solo davanti a Siano mette alto da zero metri. La formazione di Pasquale Catalano soffre ma resta dentro l'incontro e viene premiata sulla solita palla inattiva che ormai è fastidiosa anche per le grandi. Sull'angolo calciato bene, tocca di testa Della Lotta e allontana, Torrasi si coordina e la va a mettere nell'angolo alto. Grandissimo goal di uno dei migliori se non il migliore della partita, sinistro terra aria che non da scampo a Vannucchi. Della Latta nel bene e nel male ci prova dalla distanza, Siano respinge corto, libera la difesa. Al 90esimo Fazzi di testa stacca bene ma non trova la porta. E' l'ultima cosa da vedere di una partita giocata molto bene dai rossoblu che centrano così il secondo risultato utile consecutivo. Al Romeo Galli di Imola, Imolese – Padova 1-1