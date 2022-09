L' Imolese cade in casa con il Fiorenzuola

Continua la crisi di risultati dell'Imolese, la squadra di Mauro Antonioli ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro gare, l'unica vittoria risale alla prima giornata di campionato. Al Romeo Galli passa il Fiorenzuola che centra la seconda vittoria di fila, la prima in trasferta. Nella prima parte di gara l'occasione più clamorosa arriva al 30' quando sul cross dalla sinistra di Mastroianni, il pallone deviato da un giocatore dell'Imolese diventa un assist per Sartore che calcia al volo a botta sicura, trovando la grande parata di Rossi. Al secondo tentativo gli ospiti passano e lo fanno in chiusura di tempo con il colpo di testa di Mastroianni. Cross dalla destra, il numero 9 è libero di girare di testa in area imolese e all'intervallo il Fiorenzuola è avanti 1-0. Nella ripresa subito un'occasione per il pari per i padroni di casa sugli sviluppi di un corner. Zagnoni a botta sicura, la deviazione sulla linea di porta vale un gol, il Fiorenzuola resta in vantaggio. L'Imolese ha un'altra opportunità al 58', quando il pallone dalla destra attraversa tutto lo specchio di porta, Danovaro tenta il rilancio che sbatte contro Faggi, Battaiola riesce a toccare il pallone sopra la traversa. Al 60' arriverebbe anche il pareggio dell'Imolese con De Sarlo, la rete viene annullata per fuorigioco per la posizione irregolare del compagno al momento dell'assist. Il Fiorenzuola si evita minuti finali di tensione, chiudendo la partita al 90'. Pallone riconquistato a metà campo e via la ripartenza che porta Mamona fin dentro l'area di rigore da dove esplode il destro che vale il 2-0 finale e chiude anticipatamente la partita.