L'Imolese continua la caccia al terzo posto. Battuto anche il Sud Tirol con i goal di Lanini e Mosti

Imolese - Sud Tirol

In quanti avrebbero lontanamente pensato che la neo promossa Imolese potesse chiudere al terzo posto il campionato di serie C. Attenzione; non uno qualsiasi. Questo girone B che ad una sola giornata dal termine ha espresso solo un verdetto: il Pordenone in B. Tanto equilibrio, ma anche tantissime formazioni almeno sulla carta superiori all'Imolese che partiva solo per salvarsi. Capolavoro Dionisi, squadra, quella rossoblu che ha saputo unire, caso raro, gioco e risultati. Mettendo d'accordo tutti. Alla legge del Galli si deve piegare anche l'ambizioso Sud Tirol. Colpisce Lanini a 10 minuti dal termine di frazione con la solita perla su calcio di punizione. Sfera sotto l'incrocio dei pali. Nardi vola ma non ci può arrivare. Poi tutti a suonare la batteria. E' Imolese spettacolo. Il Sud Tirol non è certo venuto a Imola per la classica gita fuori porta. La reazione c'è e sarebbe anche concreta se De Rose con il gran numero, non avesse telecomandato la sfera contro la traversa. La formazione di Dionisi la chiude con Nicola Mosti, una deviazione lo favorisce, ma il suo goal chiude l'incontro Guardate cosa può fare un giocatore in fiducia come Erik Lanini. Destro al volo che colpisce in pieno il palo. Poi sempre l'ex Vicenza con il sinistro, Nardi superlativo. Mamma mia che giocata Lanini. Prosegue la caccia al podio di un Imolese che in chiave play off comincia a far paura un po' a tutti. Al Romeo Galli di Imola, Imolese batte Sud Tirol 2-0