SERIE C L'Imolese di Roberto Cevoli è salva: basta lo 0-0 con l'Arzignano I play-out sorridono al tecnico sammarinese e alla sua squadra. I rossoblu mantengono la categoria grazie allo 0-0 del “Galli” contro l'Arzignano. Decisivo il successo per 2-1 all'andata.

Si giocava tutto in 180 minuti, Roberto Cevoli. E – per questo – c'è anche tanto San Marino nella salvezza dell'Imolese. Al “Galli” i rossoblu devono gestire il 2-1 dell'andata sul campo dell'Arzignano e nei primi minuti lo fanno bene, nonostante la spinta asfissiante degli uomini di Colombo. La prima chance è già al 4': verticalizzazione di Casini, Rocco scappa alle spalle di Carini ma Rossi è bravo ad uscire con i tempi giusti sull'11 e ad evitare guai peggiori. Che invece potrebbero crearsi alla mezz'ora. Da corner, Lorenzo Checchi colpisce Balestrero da dietro. Le immagini non chiariscono bene, probabilmente una trattenuta per i capelli. Fatto sta che il direttore di gara, ben posizionato, non ha dubbi: rosso diretto e calcio di rigore per l'Arzignano. Dal dischetto Rocco calcia pure bene ma è monumentale Rossi a tenere in piedi i suoi. Il portierone dell'Imolese intuisce e respinge, poi Cais non inquadra lo specchio.

La squadra del tecnico sammarinese tira un sospiro di sollievo ma ora ci sono ancora 45 minuti da giocare in 10vs11. L'Arzignano lo sa ed insiste: ripresa, sovrapposizione di Tazza su assist di Ferrara. Sul secondo palo Balestrero non ci arriva per un soffio. 60 secondi dopo lo stesso Balestrero anticipa Boccardi e serve un cioccolatino per Ferrara che calcia a botta sicura. Schiavi è il simbolo dei play-out rossoblu: muro umano e pericolo scampato. Nella sfida personale tra Balestrero e Imolese va ancora bene a quest'ultimi: il colpo di testa del 5 è troppo alto. Rossi, invece, torna a farsi vedere sul tuffo in area del neo-entrato Piccioni mentre l'unica occasione dei romagnoli è targata Alimi al minuto numero 87. Grande azione personale, tocco con la punta impreciso. Ancora Piccioni prova a mettere un po' di pepe nel finale ma il colpo di testa da solo l'illusione del gol e allora - con lo 0-0 - per l'Imolese è festa grande, dentro e fuori dal "Galli". Sarà ancora Serie C, Cevoli ha vinto meritatamente la sua scommessa.



