SERIE C L'Imolese esonera Antonioli. Giuseppe Anastasi candidato principale per sostituirlo Il Pontedera espugna il Galli 1-2 a farne le spese il tecnico Mauro Antonioli. Trovato un accordo di massima con l'ex Akragas Giuseppe Anastasi

Dopo il cambio di proprietà, arriva anche il cambio di guida tecnica. L'Imolese cade in casa con il lanciatissimo Pontedera e subito dopo l'incontro annuncia l'esonero di Mauro Antonioli. Aurelio sblocca l'incontro in apertura, tutto fin troppo facile per l'esterno che riceve in area e infila Rossi. Rischiano i rossoblu quando Agyemang tocca con un braccio in caduta, proteste dei toscani ma l'arbitro lascia correre. Nella ripresa vicinissima al raddoppio la squadra di Canzi con Benedetti, sul quale esce Rossi alla disperata. Ancora Pontedera con il solito Aurelio, la sua conclusione e respinta sulla linea da un difensore rossoblu. La seconda respinta sulla riga di porta non viene giudicata regolare dalla terna arbitrale che concede il gol a Perretta, e il Pontedera con i dubbi che restano, raddoppia. La parata di Siano su Annan vale da sola il prezzo del biglietto, intervento straordinario del portiere del Pontedera sulla bella giocata del numero 77 dell'Imolese. Si apre la barriera e Siano non vede il pallone. De Feo restituisce ossigeno alla squadra di Antonioli. Ancora De Feo di testa ad un millimetro dal 2-2. Poi il fischio arbitrale a sancire la quarta sconfitta consecutiva dell'imolese che costa la panchina ad Antonioli. Al Romeo Galli di Imola, Pontedera batte Imolese 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: