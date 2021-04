SERIE C L'Imolese esonera Catalano. Squadra a Mezzetti Questa sera il Presidente Spagnoli spiegherà le ragioni dell'esonero a Cpiace

L'Imolese esonera Catalano. Squadra a Mezzetti.

L’Imolese comunica di aver sollevato Pasquale Catalano dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Lorenzo Cavallaro dal ruolo di allenatore in seconda della stessa. A Catalano e Cavallaro vanno i ringraziamenti per aver preso la squadra in corsa e per il lavoro svolto. La società del Presidente Spagnoli ha optato per una soluzione interna che prevede la promozione in prima squadra dell’attuale allenatore della Primavera Lorenzo Mezzetti. Il suo vice allenatore sarà Francesco Sintini. Permane il silenzio stampa annunciato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni l’unico a rilasciare dichiarazioni sarà il Presidente Spagnoli.

