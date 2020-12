SERIE C L'Imolese esonera Roberto Cevoli. La società lavora sul sostituto 2 punti nelle ultime 11 e 8 sconfitte consecutive condannano il tecnico “sammarinese” Roberto Cevoli

A Imola si è spenta la luce. Il 16 novembre in collegamento Skype a Cpiace il Presidente rossoblu Spagnoli all'indomani del clamoroso caso della Torre di Illuminazione spenta dello Stadio Galli costati i 3 punti a tavolino a favore del Sud Tirol, aveva tessuto le lodi per il lavoro e la professionalità di Roberto Cevoli capace nelle prime 6 giornate di fare punti e mostrare, a tratti quella qualità di gioco vista nel brillantissimo periodo Dionisi. L'ultimo punto lo 0-0 con il Mantova, poi il nulla. La squadra cade in una profonda crisi di gioco e risultati: 8 sconfitte consecutive e un'anemia offensiva da record: solo quattro goal, gli ultimi due con il Ravenna nel disperato finale realizzati in 720 minuti.

Il dopo Dionisi rischia di diventare un problema per il Presidente Spagnoli che dovrà nominare il quarto tecnico in un anno e mezzo. Coppitelli, Atzori, Cevoli non sono riusciti ad essere la soluzione. Esonerato, dunque Roberto Cevoli dopo 16 giornate e il suo vice Nicola Cancelli. Mercoledì ore 12.30 il derby Imolese – Cesena chi andrà in panchina? La società ha due strade. La prima è quella di ponderare bene prima di varare il nome del sostituto di Cevoli approfittando della pausa natalizia e affrontare il Cesena con il tecnico della Primavera Mezzetti. Oppure nominare subito il sostituto e i colloqui sono già in atto Si è parlato anche di un ritorno ad Imola del duo “sammarinese” Baldini – Mularoni- ma per il momento non ci sono conferme.

