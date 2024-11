L'Imolese fa suo il recupero: Tuttocuoio travolto 5-0

Il ricorso al turnover non impedisce a D'Amore di presentare la miglior Imolese dell'anno. Al Galli spazzato via con 5 reti il Tuttocuoio, squadra che fino a ieri vantava la miglior difesa. Di Adorni la prima parata, poi il match si blocca al 13' in favore dei padroni di casa, il cross di Barnaba carambolato sul palo viene arpionato in mischia da Melloni che sarà il protagonista assoluto di giornata. I toscani per almeno un tempo la giocano alla pari, sugli scudi il portiere Adorni sempre pronto all'intervento e poi ancora Imolese, già detto la migliore di questa stagione.

E così prima dell'intervallo la partita è quasi chiusa con Melloni che dall'angolo fa 2. Ripresa arriva subito il tris con palla recuperata e convertita da Mattiolo che controlla, salta un avversario e spacca la porta. Nella sostanza finisce qui, nella forma il risultato diventa bello tondo. Su un bel cross dell'esterno Garavini, Melloni prende l'anticipo di testa: l'attaccante classe 2000 festeggia la tripletta personale. Garavini dopo uno scambio al limite esagera e fa 5-0.

Un trionfo che consente all'Imolese di agganciare il Sasso Marconi al quarto posto. E proprio gli emiliani saranno il prossimo avversario dei rossoblù. Il Tuttocuoio invece si lecca le ferite e proverà a ripartire quando ospiterà il San Marino.