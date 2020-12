SERIE C L'Imolese ha scelto Pasquale Catalano Il dopo Cevoli è stato individuato in Pasquale Catalano classe 1971 ex Pianese e Prato

L'Imolese ha scelto Pasquale Catalano.

Scelta a sorpresa dell'Imolese che ha affidato la panchina ad un tecnico con poca esperienza in serie C. Nel suo curriculum una sola stagione in Lega Pro a Prato. Per il Presidente Lorenzo Spagnoli una vera e propria scommessa, una decisione che probabilmente arriva dopo aver incassato il no di prime scelte come Francesco Baldini. Il tecnico "sammarinese" sarebbe anche tornato ad Imola se ci fossero stati gli accordi sugli uomini che lo avrebbero affiancato nel lavoro come il suo storico vice Luciano Mularoni e il preparatore dei portieri Davide Bertaccini. L'accordo non c'è stato e la scelta è caduta sullo svincolato Pasquale Catalano che sarà già in panchina mercoledì alle ore 12.30 nel derby con il Cesena.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: