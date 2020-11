SERIE C L'Imolese in crisi studia l'Arezzo per ripartire I rossoblu sono crollati a +2 dai playout e sabato ricevono i toscani, che domani recuperano col Mantova dopo un mese di stop causa covid.

Era il 18 ottobre quando l'Imolese passava a Fano e veleggiava a -1 dal Sudtirol capolista, forte di 10 punti in 5 giornate. Un avvio spumeggiante del quale, poco meno di un mese dopo, non c'era già più traccia: nelle 5 partite seguenti sono arrivati appena due pareggi, due come le lunghezze che ora separano i rossoblu dai playout. E a chiusura della striscia c'è anche il 3-0 a tavolino incassato dal Sudtirol, frutto del pasticciaccio coi fari dell'appena riaperto Galli che ha portato alla crisi diplomatica tra la società e il Comune. E dopo ancora c'è la sfida col Legnago saltata causa covid altrui, così sono due settimane che l'Imolese non scende in campo, anche se l'attesa sta per finire. Sabato sera – fari del Galli permettendo – arriva l'Arezzo, ultimo, senza vittorie e in pieno restyling. In panchina Potenza ha ceduto il posto a Camplone, che ha conquistato 2 dei 3 punti in classifica. E nel mezzo sono stati ingaggiati Alessio Cerci e altri 6 giocatori, l'ultimo dei quali, il centrocampista Soumah, è stato ufficializzato nel pomeriggio. Pochi di questi però hanno visto il campo, perché nel frattempo è scoppiato un mega focolaio covid che ha coinvolto 18 tesserati ed è costato 4 turni di stop.

Un incubo che finirà domani col recupero della gara col Mantova, grazie alla quale Roberto Cevoli potrà farsi un'idea sull'effettivo valore del suo prossimo avversario. "Nell'ultimo periodo l'Arezzo ha comprato diversi giocatori - sottolinea l'allenatore rossoblu - ha costruito una squadra importante, con giocatori d'esperienza. Cerci su tutti, Cherubin, giocatori importantissimi che fino a qualche mese fa facevano categorie diverse. Per cui sarà una squadra molto difficile da affrontare Tra l'altro c'è un'altra incognita, visto che non gioca da un mese. Non mi piace essere un allenatore che riceve sempre complimenti e perde le partite, bisogna cambiare il trend. Stiamo giocando bene, siamo tutti contenti delle prestazioni, ma è chiaro che poi ad essere importanti sono i risultati".

Nel video le parole di Roberto Cevoli, allenatore dell'Imolese.

