SERIE C L'Imolese in rimonta batte il San Donato Doppietta di Faggi divisa dal gol di Simeri per il 3-1 della squadra di Antonioli.

Un successo in rimonta che garantisce all'Imolese il primo obiettivo, evitare la retrocessione e giocarsi la permanenza in serie C ai play out. Al Romeo Galli di Imola arbitra Michele Giordano di Novara, assistenti Veronica Vettorel e Franco Stefano. Nella prima parte di gara non c'è tanto da segnalare. Al 23' il giallo per Siniega per il fallo su Simeri, sarà un episodio importante, perché lo stesso giocatore del San Donato riceve il secondo cartellino al 43' per un fallo su Faggi. Scatta il rosso, San Donato Tavarnelle in dieci. In chiusura di tempo parata decisiva di Cardelli sul tiro di Faggi, con palla sporcata dal tocco di Simeri. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa si riparte dal 64' con Cardelli ancora protagonista sulla conclusione di Zanini. Altro intervento decisivo del portiere ospite. Dall'altra parte il direttore di gara concede il penalty agli ospiti per la trattenuta di D'Auria ai danni di Gorelli. Sul dischetto si presenta Russo che non sbaglia portando avanti il San Donato. Il vantaggio ospite dura appena tre minuti, al 75' il pareggio firmato da Faggi. Sul corner arriva il colpo di testa del numero 8 che batte Cardelli. Secondo gol stagionale per il centrocampista. L'Imolese ribalta la partita al 79': veloce ripartenza sulla sinistra con Mamona che serve Agyemang, che a sua volta mette al centro per Simeri che deve solo appoggiare in fondo alla rete per il 2-1 dei padroni di casa. Prima della fine il tris dell'Imolese con Faggi. Per il numero 8 una doppietta fantastica condita da una rete di grandissima qualità. L'Imolese vince 3-1. Sicuri i play out con avversario da conoscere dopo l'ultima giornata.

