L'Imolese in rimonta vince ad Olbia

Olbia - Imolese

Torna a vincere l'Imolese. I rossoblu battono in rimonta l'Olbia per 2-1 e tornano a vincere a distanza di oltre un mese, l'ultimo successo risaliva a fine gennaio. Dopo 8 minuti l'Imolese segna con De Feo, la conclusione arriva sul fischio dell'arbitro che annulla tutto per fuorigioco. Due minuti più tardi passa l'Olbia con Dessena. Sul cross di Ragatzu, Contini non riesce a girare in porta la palla resta nella disponibilità dei padroni di casa che con il mancino di Dessena la sbloccano. Sul cambio fronte Zanon in tuffo di testa manda alto da distanza ravvicinata sul cross di Tulli. Al 32' ancora gli ospiti con Zanon, il destro da fuori non va di molto lontano dallo specchio di porta. All'intervallo l'Olbia è avanti 1-0. Nella ripresa l'Imolese parte all'attacco e sfiora la rete con il gran mancino dalla sinistra di Annan. Sposito respinge e tiene i suoi avanti nel punteggio. Un minuto più tardi sono ancora i rossoblu ad andare vicinissimi al pareggio con D'Auria, la parata di Sposito è di altra categoria. Il pareggio l'Imolese riesce a raggiungerlo al 52' con Faggi. Sul cross di De Feo dalla destra, la girata sotto misura di Faggi vale l'1-1. Il sorpasso, i rossoblu sembrano poterlo trovare al 58'. Sul cross dalla destra, Sposito esce a vuoto, D'Auria sul secondo palo manda fuori di testa. Il 2-1 è rimandato di soli due minuti, quando proprio D'Auria perfeziona la rimonta rossoblu al termine di una bellissima azione dell'Imolese, chiusa dal mancino che vale il sorpasso. L'Olbia prova l'assalto finale, ma non bastano sette minuti di recupero, vince l'Imolese 2-1.