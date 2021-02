SERIE C L'Imolese lascia i playout a suon di tris: Samb ko a domicilio I marchigiani comandano ma dietro ne combinano di ogni, così i romagnoli si impongono 3-1 e proseguono la loro scalata.

Tre gol a turno, per tre turni, con tre vittorie in fila. Così l'Imolese completa il mese della rinascita e, dal baratro, risale fino ai confini tra playout e salvezza diretta. Era il 16 gennaio quando, battendo il Matelica, i rossoblu tornavano a fare punti dopo tempo immemore: da quel giorno ne ha fatti 13 in 6 partite. Il capolavoro di Catalano continua col 3-1 in casa di una Sambenedettese in confusione totale. Il ritorno di Montero non ha dato alcuna scossa, così, equamente divisi tra lui e il dimissionario Zironelli, sono 2 punti in 4 giornate.

Eppure, a ben vedere, la gara la fa la Samb, stesa soprattutto da una difesa improponibile. Botta libera in area Lescano, sciupone in quello che è un passaggio a Siano. Sempre Botta, stavolta con le palle alte: sulla spizzata di Padovan, Rondanini sbroglia una matassa rognosa, al giro dopo invece Siano si oppone alle bordate di D'Angelo prima e Lescano poi. Un tentativo da fuori di Angiulli chiude un quarto d'ora iniziale tutto Samb, che fa tutto da sé anche dall'altra parte: la difesa gigioneggia e quando Torrasi sale in pressione Nobile s'incarta e si fa strappare palla, così Polidori deve solo toccarla in porta. Imolese avanti al primo mezzo affondo, e pure al secondo.

Nel mezzo solita Samb, punizione di Botta respinta da Siano e altra mangiata di Lescano, stavolta di testa. Così, quando Lombardi mette teso dal fondo, Della Giovanna va in anticipo rapace su D'Ambrosio ed è bis romagnolo. Il forcing di casa prosegue tra attente chiusure ospiti, finché, al 68°, Lombardi sporca il corner di Botta verso Lescano, che stavolta, complice Siano, incrocia per l'accorcio. Ritrovatasi, la Samb furoreggia: Chacon per Lescano che centra Rondanini, poi D'Ambrosio è in fuorigioco. I due vanno anche a ruoli invertiti: Lescano per Chacon, il volante esce di niente. Sempre al volo, ma dal limite, anche Angiulli e Fazzi, in entrambi i casi niente specchio della porta. E allora la partita si chiude così come si era aperta, su uno svarione difensivo: sventagliata dissennata di D'Ambrosio, Botta prova a salvarla e invece la serve a Tommasini, che salta e risalta Cristini e, dopo essere rientrato, firma il tris al cubo che lancia in orbita Imola.



