SERIE C L'Imolese pronta a riprendere il cammino verso la salvezza Ospite di Cpiace il difensore dell'Imolese Michele Rinaldi parla di incidente di percorso con la Fermana. I rossoblu – dice – sono già pronti a ripartire contro il Mantova

Tre vittorie consecutive con FeralpiSalò in casa. Carpi e Sambenedettese fuori, 9 gol realizzati equamente distribuiti. 3 alla Feralpi, 3 al Carpi e 3 alla Samb. Un girone di ritorno cominciato in maniera trionfale, poi lo stop di domenica a Fermo. L'Imolese con Pasquale Catalano ha cambiato marcia e le 10 sconfitte consecutive sembrano ormai solo una spaventoso ricordo. La salvezza è tutt'altro che ottenuta, la preoccupazione più grande è che non c'è una vera e proprio candidata alla retrocessione diretta, perchè, secondo Rinaldi, l'Arezzo in questo momento ultima è destinata a crescere e sarà una lotta serrata fino alla fine. Domenica l'Imolese riceverà il Mantova ma i rossoblù sanno che sarà molto importante il match di recupero con il Fano, altra formazione che in questo periodo sta facendo particolarmente bene.

