SERIE C L'Imolese ribalta la Recanatese (2-1)

L'Imolese rifiuta la residenza in zona play out, va sotto a freddo e rimonta di di coraggio e di crosta una Recanatese che pure il pari se lo era meritato. Cinque minuti appena, il cross di Carpani sbatte sul braccio di De Vito. Calcio di rigore con Ventola a portare avanti i marchigiani. Reazione d'orgoglio imolese, Sberla alta di Zagnoni. Adesso la spinta rossoblù schiaccia Recanati nel buco: bel movimento d'attacco, De Sarlo col cannone e mezzo miracolo di Fallani. Il recupero palla funziona, meno il sinistro di Stijepovic, ma il pari meritato arriva. Torre di De Sarlo e questa volta De Feo gonfia la rete. Ripresa, punizione di De Feo alta. Riecco la Recanatese, Sbaffo ci prova due volte. La prima non ci sono problemi per Rossi, la seconda vince sempre il portiere ma con qualche problema in più. Quando il pari sembra logica conclusione di un match appunto pari, succede che De Feo prova a tenere vivo un pallone sull'out e quel che vien fuori è quasi incommentabile. Un palo gol a sua insaputa, così bello da mandare tutti a mucchio. La Recanatese con Ferretti prova a restituire il gol impossibile, ma sulla palombella velenosa vigila, attento, Rossi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: