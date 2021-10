SERIE C L'Imolese schianta 5-0 il Grosseto I rossoblu sbarcano ai piani altissimi della classifica.

L'Imolese studia da grande e in campo si vede eccome. I rossoblu sbarcano nei piani altissimi liquidando 5-0 il Grosseto, formazione da zona playout messa a tappeto, come si confà a una grande che incontra una piccola, fin dalle prime battute. Ad aprirla è una magia di Turchetta che dalla sinistra punta Raimo, si assesta con la finta e va con un destro a giro sul quale Barosi poco può. E il raddoppio parte sempre da Turchetta, sul cui servizio di prima Padovan punta Ciolli, lo supera e infila Barosi sparando dal limite.

Minuto 17° ed è quasi da titoli di coda, che entrerebbero in schermo 3' dopo se Padovan, assistito da Matarese, non trovasse il palo a negargli la doppietta. E qui il Grosseto avrebbe pure il pallone per tornare in corsa col lancio di Raimo che spiana la strada a Moscati: Melgrati però non si scompone e abbassa la sbarra, sul prosieguo tanti brividi e nessuna conseguenza.

Un piccolo inciso in una gara a conduzione Imolese: Barosi cerca di evitare il tracollo opponendosi due volte a Turchetta, prima volando sulla sua punizione e poi, quando è Padovan a chiamarlo in causa, respingendone la conclusione a colpo sicuro. Allora Turchetta torna a farsi rifinitore, così ecco il sigillo: sul suo cross Matarrese prende la traversa, sul rimbalzo Angeli è sul pezzo e la palla è di nuovo in sacco.

E al cambio campo poco cambia: il Grosseto si fa vivo con Serena, al quale Melgrati oppone il miracolo sull'ennesima situazione confusa del pomeriggio. E nel frattempo l'Imolese dilaga: il poker è ancora a firma di Angeli, sempre su un flipper che lo trova in agguato, e letale, in mezzo all'area. Seguono il secondo palo di giornata – stavolta di Vona, su azione d'angolo - e poi, al 94° il batti cinque. L'ultimo applauso è per il classe 2002 Boscolo Chio, indirizzato alla porta dal tracciante centrale di Palma.

