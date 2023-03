L'Imolese si ferma a Pontedera

Pontedera - Imolese

Pontedera per consolidare la zona play-off, Imolese per proseguire la risalita in classifica. Allo stadio Mannucci si affrontano due squadre in ottima salute. Toscani reduci dal 4 a 0 sul campo del Fiorenzuola, romagnoli corsari a Montevarchi per 2 a 1. Padroni di casa subito pericolosi, suggerimento di Perretta per il colpo di testa di Nicastro, fuori di un nulla. L'ex attaccante di Rimini e Perugia ci riprova con un pallonetto, alzato in angolo dal portiere Molla. Quando non ci arriva il numero 1 di Antonioli, ci pensa Maddaloni ad opporsi cosi al sinistro del solito Nicastro. Al 20esimo, bella iniziativa di Faggi che mette al centro per Zanon, conclusione smorzata da un difensore avversario. Il vantaggio del Pontedera arriva poco prima del riposo. Traversone di Goncalves per il sinistro di Perretta che trova la sponda di Catanese, la palla resta li e Cioffi, in contro-balzo, firma l'1 a 0 dei granata. Quinto centro in campionato per l'attaccante di Max Canzi. La reazione dell'Imolese è immediata, pennellata di D'Auria per Simeri che non trova l'impatto con il pallone. Secondo tempo, D'Auria su punizione centra l'esterno del palo. Guardate che cosa succede al minuto 53. Molla si oppone al sinistro di Nicastro, la palla arriva a Benedetti che centra il palo, poi ci riprova Nicastro ma Molla dice ancora di no e mette in angolo. Imolese pericolosa dalla distanza, Siano è attento e non si fa sorprendere. Scampato il pericolo, il Pontedera chiude la partita. Suggerimento di Goncalves per il taglio di Catanese che fa 2 a 0. Quattordicesima vittoria stagionale per il Pontedera che ipoteca i play-off mentre l'Imolese guarda al derby con il Rimini per riprendere il cammino verso la salvezza.