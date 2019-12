SERIE C L'imolese si ferma, il Vicenza vola La capolista passa al Galli con un perentorio 3 a 0

Il ciclo di ferro dell'Imolese si chiude con la capolista Vicenza. La squadra di Atzori ha affrontato nelle ultime cinque giornate, Triestina, Piacenza, Sambenedettese, Padova e appunto il Vicenza. Padroni di casa con Vuthaj, unica punta, Di Carlo si affida ad Arma e Marotta, tandem offensivo. Si comincia con il sinistro di Vuthaj, Grandi si distende e respinge. Ancora Imolese in avvio, splendido suggerimento di Belcastro per Vuthaj che salta un avversario ma po calcio addosso al portiere biancorosso. Il Vicenza si ritrova in vantaggio alla mezz'ora. Sul cross di Giacomelli, clamoroso errore di Della Giovanna per la più classica delle autoreti. Imolese che subisce il contraccolpo psicologico e la capolista chiude la partita. Angolo di Giacomelli per il 2 a 0, firmato da Rachid Arma. Ad inizio ripresa, rossoblu che provano a riaprire il macth ma Grandi è attento e si oppone cosi. Minuto 58, Giacomelli fa le prove generali del gol, Rossi si salva in angolo. Il portiere dell'Imolese non può nulla cinque minuti più tardi quando il capitano del Vicenza cala il tris con un gol alla "Del Piero". Da vedere e rivedere, la prodezza di Stefano Giacomelli. Non c'è più partita al Romeo Galli dove invece c'è il tempo per ammirare il diagonale di Zarpellon che si stampa sul palo. Il Vicenza vince 3 a 0, conquista la sesta vittoria consecutiva, la nona nelle ultime 10 giornate.



I più letti della settimana: