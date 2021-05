L'Imolese si salva con il brivido: 1-1 e Fano in D

La festa finale è tutta dell'Imolese che si salva al secondo play-out consecutivo e il prossimo anno giocherà ancora in Serie C. Il gol di Masala ad 8 minuti dal 90' sembra lasciar presagire ad una passerella gloriosa per i rossoblu che il Fano cerca di rovinare in tutti i modi. Alla fine, però, sono proprio gli uomini di Tacchinardi a sprofondare nel baratro della D. Il match del “Galli” è bloccato e vive di sussulti: punizione insidiosa di Bentivegna che, complice una deviazione, sbatte direttamente sul palo e torna in campo. Poi il direttore di gara ferma tutto per un fallo su Carini.









Nella ripresa il Fano replica: cross dalla sinistra e colpo di testa di Rodio, smanacciato da Rossi. Sulla ribattuta il mancino di Montero viene murato in corner dalla difesa dell'Imolese. L'occasione più clamorosa per i granata al 74': Rossi respinge il tentativo di Cason, Cargnelutti raccoglie il tap-in e centra clamorosamente la traversa da 0 metri. I padroni di casa si salvano e ringraziano, così come succede sul pericoloso colpo di testa di Montero alto di un soffio. Lo 0-0 qualificherebbe i ragazzi di Mezzetti che, però, non rinunciano alle ripartenze: da una di queste nasce il vantaggio Imolese. Rondanini scodella dentro e Masala svetta in mezzo a due difensori del Fano non lasciando scampo a Viscovo. La panchina esplode e i romagnoli sono sempre più vicini alla permanenza in C. Ma si complicano la vita da soli: calcetto di Torrasi nei confronti di Nepi rimasto a terra ed espulsione per doppia ammonizione. Imolese avanti di un gol ma sotto di un uomo, le Aquile non ci stanno: Rinaldi buca il lancio dalle retrovie, Montero aggancia alla perfezione e a tu per tu con il portiere e non sbaglia. 1-1 e ancora qualche minuto di speranza. L'estremo difensore dell'Imolese Rossi è costretto al miracolo su Barbuti in pieno recupero e diventa l'eroe della partita e della salvezza rossoblu.