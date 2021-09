L'Imolese stoppa il Siena e lo toglie dalla vetta

Secondo turno consecutivo in bianco totale per un'Imolese che muove a piccoli passi la sua classifica e, al contempo, va a cambiare la vetta del girone. Ora non più comproprietà del Siena, sin qui costante – 2 vittorie in casa, 2 X fuori – e che con lo 0-0 del Galli lascia il Pescara a far da capolista in solitudine.

Subito rossoblu col traversone di Padovan per Alessandro Lombardi, Lanni è perfetto sia nel fermare il colpo di testa che nell'impedire il tap in a Benedetti. Il resto del tempo è quasi un monologo dei bianconeri, a un passo dal vantaggio col cross di Mora per la girata volante di Varela, palla a un soffio dall'incrocio. E anche al rientro il primo acuto è bianconeri: angolo di Guberti rimesso in mezzo da Varela, il tiro di Mora schizza fino a Terzi e ci vuole il miracolo di Santopadre per tenere in pari l'Imolese.







Che da lì in poi cambia registro e inizia a sua volta a rendersi pericolosa. Benedetti si fa mezzo campo palla al piede in ripartenza e scarica al limite per Alessandro Lombardi, Acquadro strozza la conclusione e Milesi allontana. Quindi Matarese dal lato corto, De Sarlo sciupa mandando alto di testa. Non meno divorata l'occasione di Luca Lombardi, servito in area da Liviero dopo la combinazione con Matarese e Benedetti. Ancora Luca Lombardi col tiro-cross, De Sarlo e Benedetti non ci arrivano.

Imolese pungente anche quando il Siena batte dalla bandierina: contropiede a tutta di Lia che dal limite imbecca il solito Benedetti, Lanni è impeccabile e lo mura in uscita. Su un altro angolo bianconero - stavolta a buon fine - Bianchi spacca da terra e Benedetti respinge: col petto secondo l'arbitro, col braccio secondo la panchina ospite, che insorge ma senza ottenere alcun risultato.