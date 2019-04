L'Imolese strappa un punto a Verona

Allo stadio Gavagnin-Nocini si affrontano due squadre in ottima salute, Virtus Verona reduce dal pareggio in casa della Sambenedettese, Imolese dalla prestigiosa vittoria con la Triestina. L'unica novità tra è veronesi è Nolè in attacco mentre Dionisi si affida a Ranieri trequartista, con Rossetti e De Marchi, tandem offensivo. Cominciano meglio i padroni di casa anche se il portiere dell'imolese non corre mai seri pericoli. La prima vera occasione al 25esimo con il diagonale di Danti, sull'esterno della rete. La palla gol più nitida arriva allo scadere del primo tempo, gran sinistro di Grandolfo e palla fuori di pochissimo dalla porta di Rossi. Imolese sulla difensiva, il primo tentativo è di Fiore con una punizione che non trova la porta avversaria. Nel finale, bella progressione di Lanini che però perde l'attimo giusto per la conclusione a rete. Ci prova anche Giovinco, fermato dall'uscita di Giacomel Sul ribaltamento di fronte, Grandolfo di testa manca clamorosamente il bersaglio. L'ultima emozione al novantesimo, quando Lanini non aggancia il bel suggerimento di Mosti. Virtus Verona - Imolese finisce 0 a 0 ed è un pareggio che sta bene ad entrambe le squadre.