L'Imolese vince ad Arzignano e ipoteca la salvezza

Arzignano - Imolese

Colombo deve rinunciare alla fantasia di Maldonado e Sbaffo. In attacco piena fiducia a Piccioni, schierato in coppia con Kouko. Roberto Cevoli, all'esordio sulla panchina dell'Imolese si affida alla regia di Belcastro, dietro alla coppia Padovan-Chinellato. La gara d'andata del play-out si gioca al “Gavagnin-Nocini” di Verona. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del COVID-19.

Pronti via e l'Imolese è già in vantaggio. Sono passati appena 6 minuti, quando Chinellato spacca la partita con un bolide che non da scampo al portiere Tosi. Capolavoro dell'attaccante rossoblu che sposta l'inerzia della sfida in favore della squadra ospite. Una manciata di secondi e l'Arzignano prova a reagire con un diagonale di Kouko facilmente bloccato da Rossi. Al secondo tentativo, l'Imolese raddoppia. Belcastro serve Garattoni, sul cross del difensore rossoblu, clamorosa svirgolata di Piccioni che mette fuori causa il proprio portiere. Imolese padrona del campo e va al riposo, avanti per 2 a 0.

Il secondo tempo si apre con una bella occasione per i padroni di casa ma Piccioni ben appostato sul secondo palo, non inquadra la porta avversaria. Colombo si gioca la carta Barzaghi, Cevoli risponde con Alimi e Sall per Belcastro e Padovan Spinge l'Arzignano ma il destro di Tazza, è tutto da dimenticare. A due minuti dal termine, il gol dei padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Barzaghi lasciato colpevolmente solo, svetta più in alto di tutti ed infila la porta di Rossi. In pieno recupero, brivido per la squadra di Cevoli ma la deviazione di Pattarello si perde sul fondo.

Finisce 2 a 1 per l'Imolese. Martedì alle 17.30 si replica al “Romeo Galli” con l' Arzignano che dovrà vincere con due gol di scarto, se vorrà mantenere una categoria conquistata per la prima volta un anno fa