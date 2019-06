L'imolese vince ma non basta, in finale ci va il Piacenza

Piacenza forte del 2 a 0 ottenuto al Galli, Imolese alla ricerca dell'ennesima impresa stagionale, serviranno tre gol ai rossoblu per ribaltare il risultato Quasi settemila spettatori al Garilli, dove Franzini si affida al solito tridente mentre Dionisi schiera Mosti nel ruolo di trequartista, a sostegno del tandem d'attacco, formato da Lanini e Rossetti Comincia bene l'Imolese che dopo appena 11 minuti, trova il gol che riapre la qualificazione. Diagonale di Mosti e tocco vincente sotto misura di Rossetti. Protestano i giocatori del Piacenza per la presunta posizione di fuorigioco dell'attaccante avvarsario ma il direttore di gara convalida. La reazione dei padroni di casa è veemente ed immediata. Sul suggerimento di Di Molfetta, Ferrari di testa fa 1 a 1. Disattenzione della ospite con il possente centravanti di Franzini che non si lascia sfuggire l'opportunità di pareggiare il conto. La partita è bella, intensa, ricca di occasioni come il destro di Sciacca, fuori non di molto. Ci prova anche Lanini, di testa ma non trova il bersaglio. Sul finire di tempo, bel fraseggio degli uomini di Dionisi, con la conclusione di Mosti, bloccata in due tempi da Fumagalli. Secondo tempo e l'Imolese si gioca la carta Giovinco. Il Piacenza controlla e riparte in contropiede con Corazza, sinistro debole, nessun problema per Rossi. Minuto 82, gran destro di Bensaja, Bertoncini ci mette il braccio. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore e secondo giallo per il difensore emiliano. Piacenza in dieci e Giovinco dal dischetto riporta avanti l'Imolese. Al primo di recupero, l'ultima emozione con il colpo di testa di Cappelluzzo, fuori misura. L' imolese vince 2 a 1 ma non basta. Il Piacenza vola in finale e tra gli emiliani e la serie B, resta l'ultimo ostacolo di nome Trapani