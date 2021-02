Secondo 3-0 consecutivo per l'Imolese che stavolta passeggia in casa del Carpi e si porta a ridosso della zona salvezza diretta. rossoblu in vantaggio col rigore di Polidori, poi al 26° arriva il raddoppio di Lombardi. il Carpi resta addirittura in 9 per le espulsioni di Marcellusi ed Ercolani, in quest'ultima occasione è di nuovo rigore e Tommasini chiude definitivamente i conti.