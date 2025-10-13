L'inarrestabile Ravenna vince anche a casa Samb (0-1)

Il Ravenna suona la settima consecutiva e lo fa su una dei campi più caldi. I giallorossi si riprendono la vetta e guidano con l'Arezzo il terzetto in fuga. Candellori col mancino, Anacoura vola in angolo. Poi sono i romagnoli a fare la partita. Spini bene, Luciani da due passi si divora un vantaggio bello e fatto. Ancora Ravenna con lo scatenato Spini che si fa metto campo poi apre troppo il cross o a scelta chiude troppo il tiro. Passano quelli di Marchionni con merito e con Corsinelli che pesca Luciani, bello l'anticipo sul difensore e 0-1. La Samb subisce il colpo, il tentativo a salve di Tourè è tutto quanto prodotto nel primo tempo. Ripresa, adesso i marchigiani vanno decisi alla ricerca del pari. Candellori-Eusepi-Candellori è il primo squillo. Trema sull'angolo il Ravenna, Anacoura in uscita la perde senza fallo, solo che i rossoblu non ne approfittano. Occasione Samb, Ravenna basso a protezione del risultato, Konatè dai e vai con Sbaffo e conclusione masticata a lato. Finisce in pandemonio quando in pieno recupero, Anacoura la riperde e Sbaffo converte. Però l'arbitro decide per la carica e conferma anche dopo passaggio al video. Finale caldissimo, 3 punti caldissimi.







