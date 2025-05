SERIE C PLAY OUT L'incubo è finito: la Spal è salva Battuto 2-0 il Milan Futuro nel ritorno dei play out

All'ultima chiamata utile la Spal risponde presente e centra la salvezza. Il Mazza trascina i ragazzi di Baldini fin da subito, Parigini scappa, rientra, mira e trova Nava ad opporsi. Troppo tenero il giovane Milan per speculare sull'1-0 dell'andata. Infatti Ferrara passa Subito. Eccellente e robusto il recupero palla di Awua che fa correre Parigini prima, poi si mette in modo di essere lui il rimorchio. Molina la tocca e la palla finisce in buca d'angolo. La reazione rossonera non è di squadra, la Spal controlla senza affanni. E appena può colpisce ancora, questa volta definitivamente, con Molina. Movimento di lusso e conclusione pure, l'urlo liberatorio di Ferrara dice quanto sia vicina la C. Prima dell'intervallo Galeotti è bravo quando tiene il doppio vantaggio sul diagonale di Traorè. Ripresa, il Milan per riaprirla deve segnare subito: Galeotti respinge Sia. E poi una palla arriva fino a Bozzolan che non si aspetta il buco del difensore e non si organizza per controllarla. Passano i minuti e il Milan smette di crederci, la Spal non solo controlla, ma vicino al tris prima con Mignanelli. Poi col migliore in campo, Awua, pescato dall'eterno Antenucci. Nel finale Nava nega il gol a D'Orazio, ma la Spal fa festa. Il futuro del Milan Futuro è clamorosamente in serie D.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: