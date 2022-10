SERIE C L'infrasettimanale accorcia la classifica

Dopo nove partite si riparte dal via o quasi. Tutti insieme appassionatamente per un campionato senza padroni che mescola e rimescola ad ogni turno nomi e protagonisti. L'infrasettimanale ha detto male alla coppia regina. La Regia ha perso in casa uno scontro diretto dando al contempo modo all'ambizioso Cesena di correggere la falsa partenza e tornare in corsa.

Il Fiorenzuola si è fatto impallinare a domicilio dall'ondivago Gubbio che al Barbetti ne ha perse due a fila e fuori casa invece vola. A tutto vantaggio dell'Entella corsara tra le polemiche a Montevarchi e rientrata tra quelle che contano. Dove ci sono a pieno titolo anche Siena e Rimini.

Pari nell'head to head del Franchi con buone indicazioni di qua e di là. I toscani sul pezzo nel fare la partita e solidità dei romagnoli del resistere. Perde quota la Carrarese sconfitta all'ultimo secondo ad Imola in un match a tratti dominato.

La prima metà della classifica sta in appena 4 punti. Anche la coda vive più o meno gli stessi sorpassi. Alla Recanatese, ultima a 5, basterebbe una vittoria per trovarsi addirittura fuori dalla zona play out. Nove giornate e nulla o quasi è stato ancora scritto. Si procede senza favoriti, forse anche senza indiziati.

