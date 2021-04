L'Inghilterra fa 3 su 3, poker Ungheria ad Andorra

L'Inghilterra prosegue nel proprio cammino a punteggio pieno superando la Polonia a Wembley: Helik atterra Sterling in area. L'uragano Harry Kane sceglie la soluzione centrale e batte Szczesny per il vantaggio dei “Tre Leoni”. Secondo centro consecutivo per il bomber del Tottenham dopo quello segnato in Albania. Nella ripresa, però, suicidio difensivo di Stones e Moder ne approfitta bucando Pope. A 5 minuti dalla fine ci pensa un altro Harry – Maguire – a togliere le castagne dal fuoco al CT Southgate: missile sotto la traversa e l'Inghilterra sale a quota 9 nel Gruppo I.









Due in più dell'Ungheria, ancora imbattuta dopo questo trittico. Dopo San Marino, la nazionale di Marco Rossi vince anche ad Andorra sbloccandola nel recupero del primo tempo con Fiola mentre, tra il 51' e il 58', mette la partita in ghiaccio prima con il colpo di testa di Gazdag poi con il tocco sotto misura di Kleinheisler. Al festival del gol si aggiunge pure Nego, lesto a ribadire in tap-in dopo il palo colpito da Roland Varga su punizione. Il Principato, però, si toglie comunque una piccola soddisfazione, quella di trovare il primo centro in queste qualificazioni mondiali grazie al calcio di rigore trasformato da Pujol.