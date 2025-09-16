CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 L'Inter cerca il riscatto in Champions, l'Atalanta si misura con i detentori del PSG I neroazzurri finalisti dello scorso anno ripartono dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l'Ajax. Per l'Atalanta primo turno in casa del PSG

Champions League si riparte con l'Inter finalista dello scorso anno chiamata a verificare subito ad inizio stagione il proprio stato di salute. Sotto osservazione soprattutto quello mentale della squadra di Chivu reduce da due sconfitte evitabilissime in campionato con Udinese e Juventus. Partenza molto complicata per Lautaro e compagni che oltre a dover rispondere alle critiche ricevute dopo i due passi falsi in Serie A, sono chiamati a capire se e come è stata metabolizzata la tremenda mazzata inflitta dal PSG nella buia serata di Monaco. Tanti interrogativi da risolvere a cominciare dal portiere. Sommer è stato messo in discussione dopo il derby d'Italia. Chivu, potrebbe optare per pochi ma sostanziali cambiamenti negli undici titolari. Attenzione all'Ajax che ha cominciato senza sconfitte la sua stagione di Eredivisie (3 vittorie, 2 pareggi).

Questa sera debutta anche l'Atalanta di Juric contro i detentori della Coppa dalle Grandi Orecchie del PSG.

