L'Inter chiama, il Milan risponde: 2-1 all'Olimpico e rossoneri ancora in testa

Risposta d'orgoglio e grinta del Milan che, nel posticipo domenicale della 34^ giornata di serie, vince in rimonta 2-1 sulla Lazio e torna in testa alla classifica, a +2 sull'Inter, in attesa del recupero di Bologna. All'Olimpico i biancocelesti la sbloccano subito con Immobile, lesto a deviare alle spalle di Maignan un assist perfetto di Milinkovic-Savic. Ad inizio ripresa è Giroud a pareggiare i conti dopo una sgroppata di Leao. Ma il Milan non si accontenta del pareggio e Pioli inserisce Ibrahimovic, Rebic e Krunic. Al 92' Acerbi non riesce di testa a liberare l'area e Ibra serve Tonali che in allungo segna la rete che decide il match.