L'Inter con un piede nei quarti, in Olanda è 2-0 con Feyenoord

Soddisfatto il tecnico Simone Inzaghi che coccola i suoi due attaccanti Thuram e Lautaro Martinez:

"Gli attaccanti sono importantissimi per noi, hanno fatto un'ottima gara, poi sono entrati bene anche Taremi e Arnautovic. In campionato e in Coppa avremo pure Correa, sappiamo tutti quanto sono importanti gli attaccanti, che stiano bene. Thuram sta convivendo con un problema e il dolore non è ancora scomparso del tutto, però sta lavorando bene.

Per quanto riguarda la partita degli esterni. Bastoni, Acerbi, Bisseck quando è entrato sulla catena di sinistra, sono stati bravissimi anche per la disponibilità che hanno dato. Non era una partita semplice, abbiamo vinto il primo round, il secondo ci sarà martedì a San Siro, ma prima avremo una partita di campionato in mezzo da preparare in 48 ore".