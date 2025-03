CHAMPIONS LEAGUE L'Inter conquista i quarti di finale della Champions League: vince 2-1 con il Feyenoord Gol di Thuram e di Calhanoglu

L'Inter conquista i quarti di finale della Champions League: vince 2-1 con il Feyenoord.

Unica squadra italiana ancora in corsa, l'Inter passa il turno battendo gli olandesi del Feyenoord, già sconfitti all'andata, con un gol per tempo di Thuram e di Calhanoglu su rigore. In mezzo c'era stato il momentaneo pareggio olandese con un rigore di Moder. Ora la squadra milanese dovrà affrontare un ostacolo più difficile, il Bayern Monaco, che ha eliminato i connazionali del Bayer Leverkusen.

Passa anche il Paris Saint Germain che ribalta il risultato dell'andata ed elimina il Liverpool ai rigori: decisivo Donnarumma che ha parato due tiri dal dischetto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: