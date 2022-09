L'Inter contro il Bayern con Onana. Carica Spalletti: 'L'urlo "The Champions" lo sentiranno anche da Anfield'

Se dici Bayern il tifoso neroazzurro pensa subito alla notte di Madrid. Sono trascorsi 12 anni da quel 22 maggio in cui Diego Milito segnò una doppietta da sogno . Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta a San Siro il 23 febbraio 2011, vittoria dei bavaresi 0-1 con gol di Mario Gomes. Un altro precedente molto vivo nelle menti neroazzurre un po' più datate, è la famosa vittoria a Monaco con i gol di Aldo Serena e il coast to coast di Nicola Berti. Era l'Inter di Giovanni Trapattoni poi battuta a San Siro 3-1 ed eliminata da quella Coppa Uefa dal Bayern Monaco. Tedeschi sempre vincenti a San Siro, anche se il bilancio in partite ufficiali, 7, è in perfetto equilibrio. 3 vittorie Inter, 3 Bayern e un pareggio. Inter – Bayern Monaco segna la svolta tra i pali: fuori Handanovic dentro Onana. Per Inzaghi altre due esclusioni eccellenti De Vrij per D'Ambrosio e Barella per Mkhitaryan. Si gioca a San Siro alle 21.

Stesso orario di Napoli – Liverpool. Luciano Spalletti carica a pallettoni la sfida dichiarando 'l'urlo "The Champions" si sentirà dal Maradona Stadium fino all'Alfield'. Il Napoli è in ottimo momento di forma, non benissimo il Liverpool di Klopp settimo in Premier a 6 punti dall'Arsenal capolista. Al Maradona sono attesi 55 mila spettatori, obiettivo incutere timore ai Reds e sognare in grande. L'ultima partita di Spalletti in Champions risale all'11 dicembre 2018, Inter-Psv nella fase a gironi; mentre l'ultima del Napoli all'8 agosto 2020 negli ottavi con il Barça al Camp Nou. Il Maradona, invece, la grande coppa non l'ha mai vista: all'epoca dell'andata con il Barcellona, 25 febbraio 2020, si chiamava ancora San Paolo. Sono trascorsi 925 giorni. Stasera gli azzurri ritornano protagonisti nelle notti di gala.