CHAMPIONS LEAGUE L'Inter contro il Porto per inseguire un quarto che manca da 12 anni Questa sera la sfida tra Inter – Porto a San Siro ore 21, vale l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Ci sono molte storie che si intrecciano tra queste due società e soprattutto un grande allenatore come Josè Mourinho, capace di portare entrambe a vincere questa competizione. Nel 2004 il Porto dei vari Victor Baia, Ricardo Carvalho, Deco, Nuno Valente, alzò la Coppa delle Grandi Orecchie battendo il Monaco per 3-0 in finale.

Esattamente sei anni dopo il portoghese si è ripetuto con l'Inter, finale di Madrid del 22 maggio e doppietta di Milito contro il Bayern Monaco. Questo ieri. Oggi l'uomo in comune tra i due Club è Sérgio Conceição. Ex compagno di squadra di Simone Inzaghi alla Lazio, ed ex giocatore dell'Inter dal 2001 al 2003, c'era anche lui in campo in quell'ormai celebre 5 maggio 2002. Questa sera ore 21, Stadio Meazza esaurito i due si troveranno di fronte da allenatori.

Simone Inzaghi profeta del 3-5-2 di fronte al vecchio ma non scontato 4-4-2 del Porto. Si era parlano di un Porto falcidiato dalle assenze ma alla fine sono solo due gli indisponibili: il portiere Francisco Meixedo e del brasiliano Gabriel Veron. Tra i neroazzurri unico assente Correa. L'Inter non vede i quarti di finale dal post triplete.

Nel servizio Sérgio Conceição, allenatore Porto e Simone Inzaghi, allenatore Inter

