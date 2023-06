L'Inter è a Istanbul: Mkhitaryan è recuperato

Dal sogno en plein al rischio 0/3, per non uscire dalle coppe a mani clamorosamente vuote la Serie A punta tutto sulla Champions. Champions che all'Italia manca dal 2010 e dal triplete dell'Inter, che ci riprova, da sfavorita, contro il Manchester City. A sua volta in cerca del triplete ma, soprattutto, bisognoso di sfatare la maledizione Champions, mai vinta nonostante un decennio di investimenti faraonici. Guardiola per il suo primo trionfo lontano da Barcellona, Inzaghi contro il tabù che vuole l'Inter campione d'Europa solo con allenatori stranieri (due volte Herrera, una Mourinho). Gli ultimi ballottaggi sono tra Dzeko e Lukaku e in mediana, dove Mkhitaryan ha recuperato dall'infortunio e insidia Brozovic per un posto.

Mkhitaryan potrebbe diventare il secondo giocatore, dopo l'azzurro Emerson Palmieri, a mettere in bacheca Champions, Conference League, vinta con la Roma, ed Europa League. Conquistata nel '17 col Manchester United insieme a Darmian, unico altro, nella rosa nerazzurra, già titolato nelle coppe continentali per club.

Nel video le parole di Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian.