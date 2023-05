L'Inter è la prima finalista di Champions

L'Inter batte il Milan anche nel match di ritorno ed è la prima finalista di Champions League: 1-0 con gol di Lautaro Martinez a 15' dalla fine, dopo il 2-0 dell'andata.

L'Inter parte molto aggressiva, ma il Milan prova a non farsi intimorire e all'11' ha la clamorosa chance di riaprire il discorso qualificazione: su una splendida percussione di Tonali il pallone finisce sul destro di Diaz, completamente solo nel cuore dell'area, lo spagnolo però calcia incredibilmente debole e centrale, rendendo facile la parata di Onana. Al 38' si accende anche Leao che entra in area e calcia col sinistro, sfiorando il palo lontano. Passa un minuto e la chance enorme capita sulla testa di Dzeko, che devia verso la porta un cross di Calhanoglu, ma trova il riflesso istintivo di un grande Maignan. Più blandi i ritmi nella ripresa. A un quarto d'ora dalla fine è l'Inter a sbloccarla: al termine di un'azione convulsa il neo entrato Lukaku riesce a trovare libero Lautaro, che con un sinistro non irresistibile sul primo palo batte Maignan e chiude di fatto i giochi per la qualificazione.

Ora si attenda l'esito della seconda semifinale: stasera a Manchester la sfida decisiva tra City e Real Madrid, dopo l'1-1 in Spagna.

