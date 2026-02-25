TV LIVE ·
07:33 L'Inter fuori dalla Champions, il Bodo/Glimt vince 2-1
L'Inter fuori dalla Champions, il Bodo/Glimt vince 2-1

Oggi tocca a Juventus e Atalanta tentare l'impresa dopo le batoste rimediate all'andata contro i turchi del Galatasary e i tedeschi del Borussia Dortmund.

25 feb 2026
Il gol di Bastoni (@Inter)

Niente rimonta per l’Inter nel ritorno dei playoff di Champions League: dopo il 3-1 subito in Norvegia, i nerazzurri perdono 2-1 anche a San Siro contro il Bodo/Glimt e vengono eliminati. Decisivi nella ripresa i gol di Hauge ed Evjen, mentre inutile è il sigillo finale di Bastoni. La squadra di Chivu paga errori difensivi e una prestazione sottotono dei suoi big, salutando l’Europa già agli spareggi. Intanto l’Atletico Madrid vola agli ottavi dopo il 4-1 al Bruges, trascinato dalla tripletta di Sorloth.

Oggi tocca a Juventus e Atalanta provare a ribaltare le pesanti sconfitte dell’andata contro Galatasaray (5-2) e Borussia Dortmund (2-0).




