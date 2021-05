SERIE A L'Inter manda in B il Crotone e si prepara a festeggiare lo scudetto

L'Inter manda in B il Crotone e si prepara a festeggiare lo scudetto.

Negli anticipi della 34° giornata della Serie A l'Inter vince 2-0 a Crotone, come il Milan in casa contro il Benevento; finisce 1-1 Verona-Spezia. Retrocedono in B i calabri, mentre i nerazzurri conquisteranno lo scudetto se l'Atalanta non vincerà in casa del Sassuolo. In campo oggi anche Lazio-Geona, Bologna-Fiorentina, Napoli-Cagliari, Udinese-Juventus e Sampdoria-Roma. Domani chiude Torino-Parma.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: