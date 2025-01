L'inter non si ferma, Lazio ko in casa contro la Fiorentina

L'Inter non si ferma nella rincorsa al Napoli capolista. I nerazzurri regolano 4-0 la pratica Lecce al Via del Mare e salgono a -3 con la partita di Firenze da recuperare. Il Milan vince 3-2 una partita folle a san Siro con il Parma. Due volte sotto, i rossoneri la ribaltano con due gol nel recupero: decisivo quello di Chukwueze al 95'. Alla fine lite tra Conceicao e il capitano Calabria. 'Come con i figli...', dice poi l'allenatore.

La Roma torna a vincere in trasferta dopo nove mesi, battuta l'Udinese 2-1 con due rigori di Pellegrini e Dobvik. I friulani erano andati in vantaggio con Lucca. Lazio ko 2-1 in casa con la Fiorentina, uno-due viola nel primo tempo con Adli e Beltran, poi Marusic al '92. Espulsi i due allenatori nel recupero. Palladino avvicina la zona Champions.